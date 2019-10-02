Компания Saudi Aramco и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявят об инвестициях в российскую компанию - производителя оборудования для нефтяной промышленности «Новомет» во время предстоящего в октябре визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию.
Глава фонда Кирилл Дементьев рассказал об этом в кулуарах Российской энергетической недели, передаёт
Ранее, как сообщал News.ru, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что сокращение добычи нефти по сделке ОПЕК+ не является постоянным, а будет применяться только с учётом интересов России. Глава Минэнерго также отметил, что Москва не получала от Эр-Рияда предложений об изменении сделки по сокращению нефтедобычи после атаки на саудовские НПЗ.
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