https://static.news.ru/photo/6377c7f8-e232-11e9-93c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Компания Saudi Aramco и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявят об инвестициях в российскую компанию - производителя оборудования для нефтяной промышленности «Новомет» во время предстоящего в октябре визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

Глава фонда Кирилл Дементьев рассказал об этом в кулуарах Российской энергетической недели, передаёт «Интерфакс» . Дементьев уточнил, что речь идёт о приобретении около 30% акций «Новомета».

Ранее, как сообщал News.ru, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что сокращение добычи нефти по сделке ОПЕК+ не является постоянным, а будет применяться только с учётом интересов России. Глава Минэнерго также отметил, что Москва не получала от Эр-Рияда предложений об изменении сделки по сокращению нефтедобычи после атаки на саудовские НПЗ.