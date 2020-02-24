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Европейские биржи в понедельник, 24 февраля, отреагировали снижением котировок на сообщения о дальнейшем распространении коронавирусной инфекции, в том числе и в Европе.

Данные торгов приводит РИА Новости. Немецкий индекс DAX снизился до 13125,05 пункта (на 3,35%). Французский биржевой показатель CAC упал до 5829,61 пункта (3,32%). Британский индекс FTSE 100 показал снижение до 7200,6 пунктов (2,75%).

Как передавал NEWS.ru, Евросоюз собрался выделить около €230 млн на борьбу с эпидемией вызываемой коронавирусом COVID-19 инфекции. Такую меру анонсировал еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

По состоянию на 24 февраля жертвами коронавируса стали более 2,6 тысячи человек, около 80 тысяч инфицированы, количество выздоровевших приближается к 25 тысячам человек.