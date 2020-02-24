Европейские биржи в понедельник, 24 февраля, отреагировали снижением котировок на сообщения о дальнейшем распространении коронавирусной инфекции, в том числе и в Европе.
Данные торгов
Как передавал NEWS.ru, Евросоюз собрался выделить около €230 млн на борьбу с эпидемией вызываемой коронавирусом COVID-19 инфекции. Такую меру анонсировал еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.
По состоянию на 24 февраля жертвами коронавируса стали более 2,6 тысячи человек, около 80 тысяч инфицированы, количество выздоровевших приближается к 25 тысячам человек.
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