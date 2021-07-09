Самозанятым россиянам напомнили о штрафах

Режим самозанятости позволяет работать законно и при этом существенно экономить — время и деньги. Однако при нарушении налогового режима самозанятые россияне могут быть оштрафованы. О том, в каких случаях им грозит наказание, NEWS.ru рассказал адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский.

По словам эксперта, преимуществом специального налогового режима для самозанятых являются низкие налоговые ставки НДП (4% для физических лиц и 6% для индивидуальных предпринимателей), отсутствие обязанности по предоставлению декларации и уплате фиксированных взносов на пенсионное страхование. При этом чек формируется посредством мобильного приложения, зарплата не учитывается при расчёте налога, а трудовой стаж не прерывается.

Вместе с тем адвокат напомнил, что в рамках описываемого налогового режима предусмотрены штрафы. Платить придётся в случае нарушения самозанятыми налогового законодательства.

Так, невыдача чека или его выдача с нарушением норм статьи 14 ФЗ № 422 от 27 ноября 2018 года влечёт за собой денежное взыскание. При укрывании доходов штраф составит 20% от суммы — если неправильно указана сумма в чеке, сокрыт доход или задержано создание чека в приложении. В случае повторного нарушения в течение полугода штраф составит 100% от суммы расчётов, отметил Нефедовский.

В случае если налог не уплачен своевременно, штраф рассчитывается в виде пени за каждый календарный день просрочки — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности, — рассказал адвокат.

Санкция за отсутствие регистрации в качестве самозанятого (и при условии оказания платных услуг) приравнивается к штрафу за ведение незаконной предпринимательской деятельности.

Также возможны санкции в виде штрафа в размере неоплаченного НДФЛ; штрафа за отсутствие 3-НДФЛ — 5% от суммы налога; штрафа по статье 122 НК РФ — 20% от неоплаченного налога, — перечислил эксперт.

Чтобы избежать наказания, достаточно соблюдать требования Федерального закона № 422 от 27 ноября 2018 года и внимательно следить за сроками уплаты налога, добавил адвокат.