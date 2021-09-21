В РЖД разработали новые варианты расширения БАМа и Транссиба

В ОАО «РЖД» разработали предварительную конфигурацию третьей очереди расширения БАМа, которая включает в себя схему вывоза угля с Эльгинского месторождения, а также варианты расширения под другие новые грузы. В более дорогостоящий сценарий включены новый Кузнецовский тоннель, обходы Хабаровска, мост через Амур и другие масштабные объекты, пишет «Коммерсант».

Вторая очередь развития БАМа предусматривает рост пропускной способности до примерно 180 млн тонн. Одним из вариантов, рассматриваемых ОАО «РЖД», является сценарий, предполагающий дополнительный вывоз угля с Эльгинского месторождения по БАМу в объёме 16,6 млн тонн за 332,6 млрд рублей.

Ещё один вариант предполагает достижение к 2030 году пропускной способности 210 млн тонн и обеспечивает вывоз 16,6 млн тонн эльгинского угля на порты Ванино и ещё 13,4 млн тонн грузов на порты Приморья. Для этого потребуется прокладка ещё 1,1 тысячи км вторых главных путей на БАМе в дополнение к 553 км, предусмотренным «эльгинской» частью. Этот вариант обойдётся ещё в 891 млрд рублей, вместе с первым — в 1,22 трлн рублей.

Третий вариант предусматривает стройку с расчётом на грузопотоки в объёме 240 млн тонн. В рамках этого варианта предусмотрены масштабные работы как на БАМе, так и на Транссибе, включающие строительство обхода Хабаровска, моста через Амур и второго Кузнецовского тоннеля. Предполагается построить ещё 1,45 тыс. км вторых главных и свыше 800 км третьих путей. Такой вариант обойдётся в 2,55 трлн рублей, а с учетом «эльгинской» части — в 2,89 трлн рублей. При этом ни в одном из сценариев не предусмотрен второй Северомуйский тоннель, оцениваемый в 200 млрд рублей.

Глава Infoline-Аналитики Михаил Бурмистров уверен, что в пределах 200 млн тонн Восточный полигон обеспечен грузовой базой с учётом экспортного потенциала и конъюнктуры мировых рынков. Но когда речь заходит о 240 млн тонн, нужно помнить, что сроки ввода этих мощностей могут прийтись на сокращение потребления угля в мире. В этом случае стоит задуматься о мероприятиях, которые не требуют строительных работ и не связаны с железнодорожным комплексом. По его мнению, строительство углехимических мощностей в Кузбассе или вывод из эксплуатации отдельных мощностей по добыче низкокачественного угля окажется эффективнее, чем дорогостоящее расширение Восточного полигона.

Ранее сообщалось, что стоимость строительства частной железной дороги от Эльгинского угольного месторождения в Якутии до Охотского моря, а также создание на побережье порта обойдётся в 97,1 млрд рублей. 37,3 млрд рублей составят расходы на строительство железнодорожной линии, ещё 28,4 млрд рублей потратят на закупку подвижного состава. Кроме того, 31,4 млрд рублей будет стоить создание порта у посёлка Чумикан на побережье Охотского моря. Окупаемость проекта наступит примерно через семь лет после введения объектов в эксплуатацию.