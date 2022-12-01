РЖД потратит 6,4 млрд рублей на замену импортных информсистем

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ОАО «РЖД» намерено потратить из собственных средств 6,4 млрд рублей на замену иностранных информационных систем. Сейчас системы компании работают на платформе z/Architecture, совместимой только с оборудованием от IBM, прекратившей поддержку российских клиентов из-за событий на Украине, пишет «Коммерсант».

Издание ссылается на паспорта девяти проектов, в которые намеревается вложиться РЖД. В противном случае сложившаяся ситуация грозит прекращением продаж билетов и остановкой международных перевозок. При уходе с платформы IBM компании придется заменять все компоненты и перестраивать парк серверов.

Заменить иностранные программные продукты компания планирует на отечественные разработки. Это системы учета локомотивов, решения для моделирования пассажиропотоков, управление инфраструктурой и многое другое. Самый дорогой из заявленных проектов предусматривает разработку новой версии продажи билетов АСУ «Экспресс», он обойдется акционерному обществу в 1,84 млрд рублей.

Воспроизвести все критические функции «Эксперсс-3» на новой версии планируется к декабрю 2024 года, начать реализацию — не позднее I квартала 2023 года.

Ранее холдинг «Российские железные дороги» повторно направил в Совет ЕС обращение по вопросу отмены санкций. В нем указано, что рестрикции направлены на ограничение возможностей компании выполнять социально значимые и гуманитарные функции и являются дискриминационными по отношению к россиянам, что противоречит международному праву.