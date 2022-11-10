В РЖД вновь обратились в ЕС с просьбой об отмене санкций

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Холдинг «Российские железные дороги» повторно направил в Совет ЕС обращение вопросу отмены санкций. Первое заявление не рассмотрено до сих пор, хотя оно было подано свыше трех месяцев назад, подчеркивается в Telegram-канале компании.

Направили обращение в Совет ЕС о необходимости скорейшего рассмотрения заявления об отмене санкций и принятия по нему объективного решения, — говорится в тексте.

В РЖД отметили, что совет ЕС не только до настоящего времени не рассмотрел предыдущее обращение, но и не объяснил причин такой задержки. По мнению компании, это может свидетельствовать о степени пренебрежения и безразличия, с которой в Совете ЕС относятся к гражданам России.

Предыдущее заявление об отмене санкций РЖД направили в ЕС в середине июля. В нем указывалось, что рестрикции направлены на ограничение возможностей компании выполнять социально значимые и гуманитарные функции и являются дискриминационными по отношению к россиянам, что противоречит международному праву. Кроме того, в заявлении указывалось, что ЕС нарушает базовые правовые принципы свободы ведения бизнеса и владения имуществом.