РЖД потребовали от Евросоюза отменить санкции против компании

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

РЖД направили в Совет Евросоюза заявление об отмене ограничений, введенных в отношении компании, сообщается в официальном Telegram-канале холдинга. По мнению руководства компании, санкции ЕС направлены на ограничение возможностей РЖД выполнять социально значимые и гуманитарные функции и являются дискриминационными по отношению к россиянам, что противоречит международному праву.

Ввиду неоспоримой связи между правовыми нарушениями и вызванной ими дискриминацией населения России ОАО «РЖД» в заявлении в адрес Совета ЕС призывает отменить применяемые к нему санкции, — сказано в сообщении.

В заявлении также указывается, что ЕС нарушает базовые правовые принципы свободы ведения бизнеса и владения имуществом.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что представители компании «РЖД» допустили возможный дефолт по одному выпуску европейских бондов. В издании отметили выплату по облигациям в швейцарских франках. Уточняется, что российская компания предприняла попытку провести выплату задолженности, однако у неё не получилось это сделать из-за санкционных ограничений. В самой компании заявили, что выполняют все обязательства по еврооблигациям, а выплаты по ним не поступили кредиторам из-за банков-посредников, замораживающих счета.