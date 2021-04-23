Рубль отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке

https://static.news.ru/photo/fbe71944-a423-11eb-851e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс рубля на Московской Бирже отреагировал небольшим ростом на решение Банка России повысить ключевую ставку до 5%.

До публикации решения регулятора по изменению ставки курс доллара составлял 75,13 рубля, за евро давали 90,5425 рубля. Сразу после публикации, по данным на 13:31 мск, курс доллара снизился на 37,25 копеек — до 74,7575 рубля, курс евро — на 36,5 копеек, до 90,1775 рубля.

23 апреля Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 5%. Регулятор также повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 4,7–5,2%. Рост российской экономики в текущем году предполагается на уровне 3–4%.

Накануне резкому росту рубля способствовало заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу об отводе российских войск после учений на юге и западе страны. Курс доллара расчётами «завтра» на 14:47 мск падал до 75,66 рубля, а курс евро — до 91,22 рубля. После сообщений эти значения составили 75,43 рубля и 90,95 рубля соответственно.