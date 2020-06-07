Ростуризм: новые меры поддержки туризма повысят его доступность и качество

Новый комплекс мер поддержки туристической отрасли, разработанный правительством РФ, поможет повысить доступность и качество внутреннего туризма, сообщает пресс-служба Ростуризма.
Туристическая отрасль требует системного развития, чтобы поддержать экономику, занятость, дать стимул развития многим смежным отраслям. Цели развития внутреннего туризма — рост доступности и повышение качества национального турпродукта, — передаёт сообщение ТАСС.
Вице-президент РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным озвучил ряд мер для запуска туристического сезона и поддержки отрасли.
По его словам, в первую очередь, необходимо поддержать семейный туризм, разработать тарифы для детей. Также важно повысить доступность санаторно- курортного лечения.
Помимо прочего, важным направлением является экотуриз.
Как ранее писал NEWS.ru, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) перешло из ведения Минэкономразвития в прямое подчинение правительству России, следует из указа президента.
Добавьте наши новости в избранные источники