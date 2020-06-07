Ростуризм: новые меры поддержки туризма повысят его доступность и качество

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Министры энергетики РФ и Саудовской Аравии считают, что пока преждевременно говорить о возможности продления сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ в 9,7 млн баррелей в сутки на август.

Мы только приняли решение на июль. Что касается августа месяца, сейчас, мне кажется, преждевременно делать какие-либо прогнозы, — сказал российский министр Александр Новак в ходе пресс-конференции ОПЕК+. Министр энергетики Саудовской...