Экономика

Ростуризм: новые меры поддержки туризма повысят его доступность и качество

16:27, 08 июня 2020
Фото: Andrey Nekrasov/Global Look Press

Новый комплекс мер поддержки туристической отрасли, разработанный правительством РФ, поможет повысить доступность и качество внутреннего туризма, сообщает пресс-служба Ростуризма.

Туристическая отрасль требует системного развития, чтобы поддержать экономику, занятость, дать стимул развития многим смежным отраслям. Цели развития внутреннего туризма — рост доступности и повышение качества национального турпродукта, — передаёт сообщение ТАСС.

Вице-президент РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным озвучил ряд мер для запуска туристического сезона и поддержки отрасли.

По его словам, в первую очередь, необходимо поддержать семейный туризм, разработать тарифы для детей. Также важно повысить доступность санаторно- курортного лечения.

Помимо прочего, важным направлением является экотуриз.

Как ранее писал NEWS.ru, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) перешло из ведения Минэкономразвития в прямое подчинение правительству России, следует из указа президента.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях