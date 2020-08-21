Эксперты ожидают рост интереса к драгоценным камням и часам из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/0657163e-e44b-11ea-9093-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sotheby'S/Keystone Press Agency/Global Look Press

Драгоценные камни могут рассматриваться как предмет инвестиций для диверсификации рисков, с одной стороны, а с другой — как красивая вещь. Часто после серьёзных потрясений, таких как войны и мировые кризисы, к ним возрастает интерес покупателей. То же можно сказать и о винтажных часах. Эксперты считают, что пандемия коронавируса должна подстегнуть этот спрос.

Так, с начала пандемии значительно вырос интерес покупателей к качественным винтажным часам как одному из направлений долгосрочных инвестиций, сравнимых с вложениями в золото, бриллианты или недвижимость.

Люди перестали доверять банкам и валютам, решили минимизировать риски и расширить направления своих инвестиций. Они стали инвестировать в часы, — рассказал РИА Новости владелец магазина винтажных часов Рой Давидофф.

Подтверждением тому является часовой аукцион Phillips. Торги в июне завершились с белой перчаткой, что означает, что абсолютно все лоты были проданы.

Что касается покупки драгоценных камней, то итоги июньских и июльских аукционов Christie's и Sotheby's не сильно обрадовали ювелирное сообщество, говорит специалист по инвестированию в драгоценные камни и основатель швейцарской компании Gem Project Ольга Бровчук. Однако коллекционеры не оставляют свою страсть без внимания даже во время пандемии, отмечает она.

Онлайн-аукционы апреля показали повышенную активность и интерес, но другое дело, что для продажи сейчас не самое лучшее время, — пояснила эксперт.

Как уточняет информагентство, история показывает, что после больших потрясений, таких как войны и кризисы, люди стараются побаловать себя красивыми вещами, поэтому не исключено увеличение спроса на украшения после пандемии.

По мнению главного инвестиционного стратега BMO Wealth Managemen Юнг-Ю Ма, цена золота может вырасти по крайней мере вдвое — до $4 тысяч за унцию в ближайшие три года. Однако существуют два фактора, способные затормозить рост стоимости драгоценного металла, — разработка вакцины от коронавируса и выборы в США в ноябре 2020 года, писал NEWS.ru.