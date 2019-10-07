https://static.news.ru/photo/0950bf88-e966-11e9-ba15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Число россиян, которые зарегистрированы на бирже труда, может увеличиться в два раза за ближайшие три года. Это объясняется ростом популярности службы занятости.

Реального же увеличения числа безработных в правительстве РФ не ожидают. Об этом пишет газета « Известия » со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2019–2021 года.

Издание отмечает, что в настоящий момент на бирже труда зарегистрирован только каждый пятый безработный (около 20%). За три года власти страны намерены довести данный показатель примерно до 41%.

Ранее News.ru сообщал, что число граждан, официально зафиксированных как безработные, снизилось на 0,7% за неделю с 11 по 18 сентября. Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты. На соответствующем учёте состояло 688,63 тысячи человек. Снижение было зафиксировано в 57 регионах, наибольшее — в Забайкалье и Красноярском крае.