https://static.news.ru/photo/1a8d2c22-decc-11e9-910f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Число граждан, официально зафиксированных как безработные, снизилось на 0,7% за неделю с 11 по 18 сентября, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Сейчас на соответствующем учёте состоят 688,63 тысячи человек, передаёт РИА Новости .

Снижение было зафиксировано в 57 регионах, наибольшее — в Забайкалье и Красноярском крае. Ещё в 25 регионах эксперты наблюдали рост числа жителей без работы. Самое серьёзное ухудшение ситуации заметили в Тыве и Чечне.

Ранее News.ru писал, что показатель безработицы в России в августе 2019 года оказался рекордно низким за всё время ведения соответствующей статистики. Число безработных в августе составило 3,3 млн человек, или 4,3% от населения страны. Прошлый рекордный минимум доли нетрудоустроенных граждан был зафиксирован в июне 2019 года — 4,4%.