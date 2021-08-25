Росстат сообщил об остановке роста промышленности в июле

Росстат сообщил об остановке роста в секторе промышленного производства в июле 2021 года. Это произошло в том числе из-за удовлетворения отложенного спроса и высокой промышленной инфляции. Опережающие показатели фиксируют ухудшение дел в промышленности и в августе, пишет «Коммерсант».

По данным Росстата, на основе опережающих показателей, динамики энергопотребления и погрузки грузов железнодорожным транспортом в июле этого года остановился рост выпуска в секторе промышленного производства. Статистика Росстата указывает, что производство незначительно сокращалось в июне — июле. Рост промышленности замедлился и относительно соответствующего периода 2019 года, что выражалось как в углублении спада в добывающих отраслях (до 3,9% с 1,1%), так и в торможении динамики обработки (до 3,6% с 5,3% соответственно).

Эксперты также заявили о стагнации в секторе, объясняя это исчерпанием отложенного спроса, сложностями в работе обрабатывающих производств в условиях высокой инфляции и перебоев с поставками, а также повышением ставки ЦБ и постепенным открытием внешних туристических направлений, что способствует снижению спроса.

В то же время результаты опросов Института Гайдара фиксируют улучшение показателей спроса и удовлетворённости продажами, которая достигла исторического максимума в 77%. При этом производители воздерживаются от пополнения складов готовой продукции в условиях пандемии коронавируса и разницей между ростом спроса и возможностями выпуска продукции. Дефицит сырья и материалов испытывают 19% предприятий, что является максимумом за 10 лет, а избыток этих запасов есть только у 2% производителей, что в свою очередь является абсолютным минимумом с 1993 года.

Ранее депутат Государственной думы Сергей Гаврилов предложил направить помощь, полученную Россией от Международного валютного фонда, для кредитования отечественной промышленности. По мнению парламентария, вливание средств в российскую промышленность улучшит её финансовое состояние и снизит «долговое бремя». Кроме того, дополнительные деньги также помогут стабилизации банковской системы, поспособствуют росту льготного кредитования, диверсификации промышленности и реализации «зелёных» проектов.