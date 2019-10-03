https://static.news.ru/photo/a74b99fa-e5bb-11e9-8402-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Согласно данным Росстата о зарплатах в регионах за январь — июль 2019 года, средняя ежемесячная заработная плата в России выросла на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 46 263 рубля.

Первое место занял Центральный федеральный округ. Средняя зарплата там равна 58 898 рублей. Самая высокая зарплата была у москвичей — 91 451 рубль. Следом идут Московская (54 161 рубль) и Калужская (40 036 рублей) области.

На втором месте разместился Дальневосточный федеральный округ (54 369 рублей). Лидер — Чукотка (105 441 рубль).

Третью строчку занял Северо-Западный федеральный округ (51 611 рубль). Самые высокие зарплаты оказались в Ненецком автономном округе (87 306 рублей).

Средняя зарплата в Уральском федеральном округе — 50 186 рублей. 102 986 рублей получают жители ЯНАО.

Как ранее писал News.ru, общий объём «серых» зарплат, с которых не платятся налоги и страховые взносы, в России достигает 10 трлн рублей в год. Эта цифра приведена в долгосрочном бюджетном прогнозе, который правительство внесло в Госдуму с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы.