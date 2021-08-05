Россияне стали брать больше автокредитов

Объём выдачи автокредитов на российском рынке с начала 2021 года увеличился на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в июле рост достиг 15%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков ВТБ.

По словам аналитиков, объём выдачи автокредитов на российском рынке с начала года превысил 633 млрд рублей. Клиенты ВТБ заключили за это время 50,5 тыс. сделок более чем на 53,7 млрд рублей, что почти в полтора раза выше, чем в прошлом году. Размер среднего чека по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на треть, до 1,06 млн рублей.

Эксперты связали рост как с пандемией и прошлогодним периодом самоизоляции, так и с высоким спросом в первой половине нынешнего года из-за изменения цен на автомобили. В сегменте новых автомобилей было выдано около 37 тыс. автокредитов на сумму более 43 млрд рублей, что на 38% больше, нежели в прошлом году.

В условиях высокого спроса и дефицита предложения новых автомобилей клиенты всё больше интересуются покупкой машин с пробегом: так, клиенты банка взяли почти 14 тыс. кредитов общей стоимостью 10,7 млрд рублей на покупку подержанных машин, что на 70% выше результата аналогичного периода прошлого года. Не исключено, что банки будут переключаться на этот сегмент кредитования. Эксперты также ожидают, что в ближайшие месяцы рост рынка замедлится, однако возобновится к концу года благодаря появлению новых автомобилей. Рост рынка по итогам 2021 года должен составить примерно 5%.

Ранее сообщалось, что сильное подорожание автомобилей в России в этом году связано с резкой девальвацией рубля: в каждом автомобиле, собранном в РФ, присутствует не менее 50% импортных комплектующих. Июльские продажи автомобилей в России, между тем, сократились сразу на 10%. Причиной специалисты называют недостаток комплектующих и относительно большие продажи в прошлом году.