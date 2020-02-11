https://static.news.ru/photo/4cdd6518-4d2e-11ea-944a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Россиянам предоставят возможность получать пенсию на пять лет раньше установленного возраста, если их накопления хранились в НПФ. Законопроект, где заложено новое правило, готовят ко второму чтению в Госдуме.

Инициатива о снижении пенсионного возраста была рассмотрена в октябре прошлого года. У ведомств возникли замечания к документу, сообщают «Известия». К примеру, Центробанк считал, что право на получение негосударственной пенсии не обязательно прописывать в законе — достаточно указать данный пункт в договоре между НПФ и будущим пенсионером.

Все министерства сошлись на том, что данный пункт в законе повысит привлекательность НПФ. Однако, экономисты уверены, что для привлекательности негосударственных пенсфондов власти надо бы расширить налоговые льготы для вкладчиков, создать базу активного софинансирования со стороны работодателей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Государственная дума отказалась рассмотреть законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста в России до 2030 года. Инициативу заблокировала «Единая Россия».