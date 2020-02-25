https://static.news.ru/photo/36c05a40-576c-11ea-be7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Россияне смогут сэкономить на рефинансировании ипотеки 2,8 трлн рублей. Это касается тех, кто взял кредит в 2015-2019 годах.

Это усреднённые данные, считают аналитики федеральной сети агентство недвижимости «Этажи», окончательные показатели зависят от срока ипотеки и индивидуально одобренной ставки. Однако, известно, что в прошлом году ипотечных кредитов было выдано 1,5 трлн рублей при ставке 10,1%, пишут «Известия».

Взявшие эти деньги россияне смогут сэкономить 891 млрд рублей благодаря рефинансированию. Общая экономия россиян, взявших ипотеку в 2015-2018 годах может составить 1,9 трлн рублей. В общем итоге выгода ипотечников сводится к сумме 2,8 трлн рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что процентные ставки по ипотеке в России могут снизиться с нынешних 9% до 8%. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.