Россияне смогут сэкономить на рефинансировании ипотеки 2,8 трлн рублей. Это касается тех, кто взял кредит в 2015-2019 годах.
Это усреднённые данные, считают аналитики федеральной сети агентство недвижимости «Этажи», окончательные показатели зависят от срока ипотеки и индивидуально одобренной ставки. Однако, известно, что в прошлом году ипотечных кредитов было выдано 1,5 трлн рублей при ставке 10,1%,
Взявшие эти деньги россияне смогут сэкономить 891 млрд рублей благодаря рефинансированию. Общая экономия россиян, взявших ипотеку в 2015-2018 годах может составить 1,9 трлн рублей. В общем итоге выгода ипотечников сводится к сумме 2,8 трлн рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что процентные ставки по ипотеке в России могут снизиться с нынешних 9% до 8%. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
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