Россияне ощутили на себе переизбыток яиц

Оптовая стоимость куриных яиц категории С1 в Москве по состоянию на конец мая упала до 25 рублей за десяток, что в 4,5 раза меньше январских показателей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на систему мониторинга Eggpack. Эксперты отрасли отмечают, что текущие ценники оказались почти в два раза ниже реальной себестоимости производства, которая составляет в среднем 40–50 рублей.

Представители профильных ассоциаций подчеркивают, что сложившаяся на рынке ситуация уже представляет собой серьезную финансовую угрозу для стабильности всей птицеводческой сферы. Главной причиной обрушения оптовых цен специалисты называют традиционное летнее сокращение потребительского спроса на фоне невозможности птицефабрик оперативно снизить объемы выпуска. В теплое время года граждане массово переключаются на сезонные фрукты и овощи, а учебные заведения уходят на каникулы, что снижает закупки.

На ситуацию влияет и появление собственной продукции у сельских жителей и общее падение покупательной способности населения в розничном секторе. В профильных союзах указывают, что речь идет уже не об обычной сезонной коррекции, а о полноценных последствиях перепроизводства товаров в стране. При этом текущие затраты производителей на корма и топливо продолжают расти в геометрической прогрессии, усугубляя положение фабрик.

Ранее британская сеть супермаркетов решила полностью отказаться от продажи коричневых яиц, оставив на полках только белые. Согласно внутренним расчетам сети, белые яйца обладают примерно на 12,7% меньшим углеродным следом по сравнению с коричневыми.