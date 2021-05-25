Маркировка недорогих товаров может повысить цены

Цифровая маркировка массмаркета приведёт к удорожанию себестоимости товаров и отразится на покупателях. Об этом заявил генеральный менеджер подразделения Henkel в России и СНГ Сергей Быковских, передаёт «Интерфакс».
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Напомним, маркировка направлена на борьбу с нелегальным оборотом продукции.
Ранее в России запретили оборот немаркированных изделий лёгкой промышленности. Речь идёт о предметах одежды, изготовленных из натуральной или композиционной кожи, женских трикотажных блузках машинного или ручного вязания, верхней одежды и постельного, столового, туалетного и кухонного белья. С 1 июня в стране начинают действовать требования по обязательной маркировке сыров и мороженого.