Маркировка недорогих товаров может повысить цены

https://static.news.ru/photo/d80aa55c-bd5c-11eb-90ac-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цифровая маркировка массмаркета приведёт к удорожанию себестоимости товаров и отразится на покупателях. Об этом заявил генеральный менеджер подразделения Henkel в России и СНГ Сергей Быковских, передаёт «Интерфакс».

Он пояснил , что некоторая продукция действительно нуждается в маркировке из-за борьбы с контрафактом. Однако в случае с категорией недорогих товаров любая необходимость в нанесении дополнительной маркировки вызовет повышение цен из-за производственных процессов.

Напомним, маркировка направлена на борьбу с нелегальным оборотом продукции.

Ранее в России запретили оборот немаркированных изделий лёгкой промышленности. Речь идёт о предметах одежды, изготовленных из натуральной или композиционной кожи, женских трикотажных блузках машинного или ручного вязания, верхней одежды и постельного, столового, туалетного и кухонного белья. С 1 июня в стране начинают действовать требования по обязательной маркировке сыров и мороженого.