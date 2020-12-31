В России вводится маркировка товаров лёгкой промышленности

https://static.news.ru/photo/ea01a670-4c19-11eb-b8b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

С 1 января в России запрещается оборот немаркированных изделий лёгкой промышленности. Не реализованные до нового года товарные остатки участники оборота должны будут промаркировать до 1 февраля.

Как пишет «Интерфакс», маркировке подлежат: предметы одежды, изготовленные из натуральной или композиционной кожи; блузки трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек; верхняя одежда, в том числе пальто, плащи и куртки, а также бельё постельное, столовое, туалетное и кухонное.

Целью маркировки является борьба с нелегальным оборотом.

Как писал NEWS.ru, с 20 января 2021 года маркировка молочной продукции будет осуществляться в добровольном режиме. С 1 июня 2021 года вступят в силу требования по обязательной маркировке в отношении сыров и мороженого, с 1 сентября — молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря — продукции со сроком годности 40 суток и менее.

К 2024 году в России планируется создать единую национальную систему маркировки и отслеживания товаров. Оператором системы станет Центр развития перспективных технологий.

Проект по внедрению маркировки был запущен 15 июля 2019 года. Он должен был завершиться к февралю 2020 года, однако кабмин продлил его до конца 2020 года. В нём принимают участие более 400 предприятий.