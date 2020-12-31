В России вводится маркировка товаров лёгкой промышленности

С 1 января в России запрещается оборот немаркированных изделий лёгкой промышленности. Не реализованные до нового года товарные остатки участники оборота должны будут промаркировать до 1 февраля.
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Целью маркировки является борьба с нелегальным оборотом.
Как писал NEWS.ru, с 20 января 2021 года маркировка молочной продукции будет осуществляться в добровольном режиме. С 1 июня 2021 года вступят в силу требования по обязательной маркировке в отношении сыров и мороженого, с 1 сентября — молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря — продукции со сроком годности 40 суток и менее.
К 2024 году в России планируется создать единую национальную систему маркировки и отслеживания товаров. Оператором системы станет Центр развития перспективных технологий.
Проект по внедрению маркировки был запущен 15 июля 2019 года. Он должен был завершиться к февралю 2020 года, однако кабмин продлил его до конца 2020 года. В нём принимают участие более 400 предприятий.