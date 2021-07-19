Россиян предупредили о возможном закрытии дебетовых карт Mastercard

В Mastercard ведутся переговоры о закрытии бренда Maestro, под которым выпускаются дебетовые карты по всему миру, включая Россию. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Отмечается, что с (такие карты выпускаются одновременно в двух платёжных системах). В России же этот показатель не превышает 1%.

По словам одного из источников, платёжным системам невыгодно поддерживать одновременно два бренда, если один из них не приносит существенной прибыли. Другой собеседник издания отметил фактор низких комиссий по картам Maestro и отсутствие выхода на рынки интернет-коммерции.

В свою очередь, в Mastercard пока не стали подтверждать информацию о скором уходе из России бренда Maestro и подчеркнули, что «бренд работает без изменений».

В России Maestro используется в кобейджинговом соглашении с Национальной системой платёжных карт (НСПК) «Мир». Такими картами граждане могут расплачиваться за покупки за рубежом. Их выпускают такие банки, как ВТБ, «Газпромбанк», «МТС Банк» и другие.

Ранее сообщалось, что крупные российские банки впервые подключили карты «Мир» к международному сервису Apple Pay. Нововведение начнёт действовать для граждан страны уже сегодня, 20 июля. В частности, Apple Pay будет доступен держателям карт «Мир» «Сбербанка», ВТБ и Россельхозбанка.