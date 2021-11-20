Россиян предупредили о подорожании товаров из-за кризиса в Белоруссии

Транспортный коллапс случился на границе ЕС и Белоруссии на фоне миграционного кризиса. На контрольно-пропускном пункте «Бобровники» образовалась 25-километровая пробка из грузовиков, что грозит российским потребителям перебоями с поставками товаров. При этом поставщики уже предупреждают о рисках роста цен, сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает , что Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ) обратился с письмом к первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову с просьбой помочь в решении проблем автоперевозок из Европы в Россию.

В письме подчёркивается, что через эту границу проходит около 10% российского импорта, включая товары первой необходимости, медицинские изделия, сырьё, упаковку и оборудование.

На КПП «Бобровники» на границе с Польшей образовались очереди из грузовиков длиной более 25 км, время перехода увеличилось до 80 часов, тогда как день простоя одной машины обходится минимум в €500, — говорится в письме.

С проблемами уже столкнулись крупные ретейлеры. При этом логистического решения участники рынка не видят, надеются на политическое урегулирование вопроса, подчёркивает издание.

Ранее стало известно, что производители кондитерских изделий предупредили о повышении цен к Новому году. Стоимость сладкой продукции повысится на 5–20%. Повышение поставщик объясняет подорожанием сырья, стоимости горюче-смазочных материалов и упаковки. Ретейлеры «Пятёрочка» и «Перекрёсток» также сообщили о получении уведомлений от кондитеров с просьбой повысить цены.