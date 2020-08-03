Россия выполнила сделку ОПЕК+ в июле

https://static.news.ru/photo/6d3d1838-d575-11ea-9f39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rene Volfik/CTK/Global Look Press

В России с 1 по 29 июля среднесуточная добыча нефти и конденсата находилась на уровне 1,281 млн тонн — на 0,7% больше среднесуточной добычи в июне, как следует из данных Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

Россия по условиям сделки ОПЕК+ согласилась в мае – июле сократить добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки — до 8,492 млн баррелей.

При переводе 1,281 млн тонн в баррели по единому коэффициенту 7,33, применяемого для нефти Urals, к концу июля российская добыча нефти и конденсата составила 9,39 млн баррелей в сутки против 9,32 млн баррелей в сутки в прошлом месяце.

Из-за смягчения в ОПЕК+ с 1 августа Россия может восстановить добычу на 0,5 млн баррелей в сутки с этого месяца — до 8,99 млн баррелей в сутки.

Сделка ОПЕК+ вступила в силу 1 мая 2020 года. Документ предполагает сокращение нефтедобычи странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая – июля. РФ и Саудовская Аравия, согласно договору, снизят добычу чёрного золота на равные доли — 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с.

Соглашение будет действовать два года, но с августа по декабрь 2020-го под сокращение в рамках ОПЕК уже попадёт 7,7 млн б/с, а с января 2021-го до конца апреля 2022-го — 5,8 млн б/с. Пункты сделки могут пересмотреть в декабре 2021 года.

Как ранее писал NEWS.ru, Россия в июле 2020 года, соблюдая положения сделки ОПЕК+, сохранила уровень нефтедобычи на уровне июня, передают представители Минэнерго РФ.