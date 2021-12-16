Россия вновь снизила вложения в гособлигации США

Россия в октябре 2021 года продолжила снижать вложения в американские государственные ценные бумаги, следует из данных Минфина США. Стоимость проданных облигаций составила $198 млн, портфель сократился до $3,72 млрд. При этом $3,17 млрд приходится на краткосрочные облигации.

Вложения сокращаются уже несколько месяцев подряд. Так, в августе Россия владела американскими гособлигациями на сумму $4,004 млрд.

Вложения в американский государственный долг Россия начала сокращать весной 2018 года. Тогда в апреле уровень вложения снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд. При этом в августе 2019-го он снова вырос до $93 млрд.

В марте 2020 года объём вложений сократился по сравнению с февралём более чем в три раза — с $12,58 млрд до $3,85 млрд. Однако в апреле объём вновь увеличился, благодаря краткосрочным облигациям, до $6,58 млрд. В мае объём вложений сократился до $5,39 млрд.

Россия не является одним из крупнейших держателей американского долга, наибольшее число облигаций казначейства США на руках имеют Япония и Китай. В сентябре у них было госбумаг на $1,299 и $1,047 трлн соответственно.

Ранее стало известно, что в октябре сенат американского парламента проголосовал за увеличение лимита госдолга на $480 млрд. По словам экономиста Никиты Масленникова, это может привести к образованию кризиса на мировом финансовом рынке. Он пояснил, что подобная ситуация несёт опасность в первую очередь для зарубежных стран, а не для США.