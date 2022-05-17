Россия почти вдвое сократила вложения в гособлигации США

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Вложения России в казначейские обязательства Министерства финансов США в марте сократились на $1,75 млрд по сравнению с предыдущим месяцем — до $2,003 млрд, о чём свидетельствуют данные американского Минфина. На конец марта России принадлежали долгосрочные госбумаги на сумму $2 млн, как и месяцем ранее. Между тем вложения в краткосрочные бумаги уменьшились до $2,001 млрд по сравнению с $3,751 млрд в феврале.

Япония в марте осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств, хотя её вложения уменьшились на $74 млрд — до $1 трлн 232,4 млрд. При этом Китай, занимающий вторую строчку, снизил портфель на $15,2 млрд — до $1 трлн 39,6 млрд. Третью позицию продолжает занимать Великобритания ($634,9 млрд).

Общий объём вложений нерезидентов в US Treasuries в марте уменьшился на $97,3 млрд и составил $7 трлн 613,6 млрд, из которых бумаги на $4 трлн 66,7 млрд принадлежали правительствам или центральным банкам иностранных государств.

Ранее экономист Никита Масленников объяснил, что Россия сократила вложения в гособлигации США, следуя стратегическому курсу на дедолларизацию и исходя из происходящего на рынке. Экономист Александр Дудчак отметил, что у Штатов возникнут большие проблемы, если курс дедолларизации выберут большинство стран.