Россия и Туркмения готовятся к сотрудничеству в энергетике

https://static.news.ru/photo/e9013bd0-a09f-11ea-8996-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минэнерго Туркмении и России готовят проект меморандума о сотрудничестве в энергетике. Обсуждение прошло в формате видеоконференции.

Подводя итоги встречи, туркменская сторона подчеркнула, что укрепление экономического сотрудничества с РФ, одним из основных стратегических партнёров, является важным направлением внешней политики президента Гурбангулы Бердымухамедова, передаёт «Нейтральный Туркменистан».

Перспективы реализации проектов по экспорту и транзиту энергии оцениваются как хорошие.

В частности, это касается проектов строительства высоковольтной линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан, сопряжения электроэнергетической системы Центральной Азии, формирования к 2025 году общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза и так далее, — отмечает издание.

Как писал NEWS.ru ранее, председатель Национальной комиссии государственного регулирования энергетики и коммунальных услуг Украины Валерий Тарасюк заявил, что власти страны смотрят на импорт как на элемент конкуренции. В связи с этим необходимо возобновить поставки электричества из России и Белоруссии.