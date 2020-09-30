Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения

https://static.news.ru/photo/29b5f6c2-03e0-11eb-9906-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl F. Schöfmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Протокол, который вносит изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и процентов, подписали Мальта и Российская Федерация. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

Как пояснили в ведомстве, для того чтобы начать применять его положения с 1 января 2021 года, ратифицировать протокол нужно до конца 2020 года.

В протоколе, по аналогии с ранее подписанным документом с Кипром, в нём определён перечень исключений. В соответствии с ними будет применяться льготный режим в отношении доходов в виде дивидендов и процентов.

Предусмотрены исключения для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. Для таких доходов ставка налога установлена в размере 5%, — сказано в сообщении.

Изменения коснулись увеличения налога у источника в отношении дивидендов и процентов до 15%, как и в случае с Кипром, переговоры с которым Кремль вёл параллельно. Аналогичны и исключения: льготные режимы, устанавливающие ставки налога в размере 5%. Они будут действовать в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и лиц, обладающих минимум 15% капитала компании в течение года.

Тотальная ревизия налоговых режимов была инициирована ещё в марте, когда президент России Владимир Путин предложил применить повышенный (15%) налог на дивиденды, которые уходят на счета за границу. Реализация этой меры, конечно же, потребовала корректировки международных договоров об избежании двойного налогообложения. Путин тогда пригрозил: если иностранные партнёры России откажутся от этих предложений, то РФ просто выйдет из соглашения в одностороннем порядке. В Москве тогда пообещали, что эти процессы не повлияют на инвестиционный климат.

Как писал NEWS.ru, ранее в Госдуме предложили снизить молодым бизнесменам налоги.