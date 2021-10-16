Российский дипломат заявил о готовности «Северного потока — 2» к запуску

Газопровод «Северный поток — 2» готов к запуску. Начало поставок топлива по нему зависит только от разрешения властей Германии. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. Его слова приводит РИА Новости.

Факт в том, что трубопровод «Северный поток — 2» существует, он готов, он подготовлен к использованию, и мы ожидаем окончательного решения от Германии, — сказал дипломат.

В ответ на вопрос о возможности увеличения поставок газа в Европу, если Берлин будет затягивать с выдачей разрешения, Келин напомнил, что в этом году уже превысили контрактные обязательства по транзиту на 10%. Поставки осуществляются через газотранспортную систему Украины. Наращиваться они не будут — это опасно, поскольку данный трубопровод никогда не реконструировался и не модернизировался.

Посол также прокомментировал высказывания западных политиков о том, что Россия якобы использует СП-2 в качестве инструмента политического давления. Он назвал подобные утверждения чепухой.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о преимуществах «Северного потока — 2» перед ГТС Украины. Он пояснил, что украинская система строилась под одно месторождение, но сейчас РФ перешла к более северным месторождениям и оттуда строит новую систему. Кроме того, новый маршрут на две тысячи километров короче до основных потребителей в Европе, чем маршрут через Украину.