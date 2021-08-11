Российские бизнесмены назвали лучший мотиватор для вакцинации

Большинство представителей российского малого и среднего бизнеса сочли финансовое вознаграждение самым эффективным способом мотивировать сотрудников к вакцинации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы исследования компании IFORS Research.

Отмечается, что данная мера получила от опрошенных 4,6 балла. На втором месте оказались оплачиваемые выходные (4,3 балла). В тройку самых эффективных мер также вошло ограничение допуска на рабочее место (4,3 балла).

Оценка проводилась по шкале от одного до пяти баллов, где пять — наиболее эффективная мера. Исследование прошло в июле — августе.

В компаниях среди уже введённых мер, направленных на борьбу с коронавирусной пандемией, лидируют оплачиваемый выходной (21%) для вакцинированных, дополнительный день к отпуску (18%) и информирование сотрудников о сильных и слабых сторонах той или иной вакцины (17%).

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков назвал сроки очередного роста заболеваемости COVID-19 в России. По его словам, темпы заражений коронавирусом в стране начнут увеличиваться во второй половине сентября с возвращением граждан из отпусков и с каникул.