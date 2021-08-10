Вирусолог назвал сроки очередного роста заболеваемости COVID

В последнее время показатели суточного прироста заражений коронавирусом снижаются, однако в скором времени может снова начаться подъём. Об этом в эфире радио «Вести FM» предупредил врач-вирусолог Евгений Тимаков.

По его словам, заболеваемость начнёт расти во второй половине сентября с возвращением россиян из отпусков и каникул. Многие из них или не прививались от коронавируса, или уже утратили иммунитет к инфекции.

Когда все вернутся из отпусков, мы увидим опять рост заболеваемости повторный. <...> Очень хотелось бы, чтобы ситуация стабилизировалась, но я боюсь, что так не будет в дальнейшем, — сказал специалист.

Он также добавил, что темпы вакцинации от коронавируса пока ещё недостаточны для контроля над инфекцией.

По данным федерального оперштаба, за последние сутки в России выявлено 21 378 новых случаев заражения COVID-19. Это минимальный показатель за период с 30 июня. Общее число заболевших с начала пандемии приближается к 6,5 млн человек. Из них выздоровели более 5,7 млн и 166 442 человека стали жертвами заболевания.

Ранее Тимаков порекомендовал приурочить вакцинацию школьников и студентов от коронавируса к ежегодным медосмотрам, чтобы иметь представление о состоянии их здоровья. Он также отметил, что студентов следует прививать в обязательном порядке, а школьников — только по эпидпоказаниям.