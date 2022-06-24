Почему российские банки отказываются от долларов и евро Валютные счета стали проблемой для финансовых организаций

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Ряд российских банков перестали открывать вклады и накопительные счета в долларах и евро. И хотя пока не все банки отказались от валютных операций, есть риск, что эта мера коснется всей банковской системы России. NEWS.ru разбирается в том, можно ли будет в дальнейшем открывать валютные счета в нашей стране.

Отмены вкладов и введение комиссий

Газета «Известия» утром сообщила, что ПСБ, Росбанк, «Открытие», Райффайзенбанк и Совкомбанк приостановили открытие вкладов и/или накопительных счетов в иностранной валюте. Какие-то организации сделали это давно — в марте и апреле, а какие-то — сейчас, в июне. И пока неясно, будут ли банки возвращать эти продукты.

Напомним, с 28 мая перестал открывать вклады в валюте и «Тинькофф», посоветовав клиентам изучить рублевые продукты. В банке считают эту меру временной, однако в начале июня «Тинькофф» сообщил о введении комиссии в 12% годовых за хранение свыше $1 тыс. долларов США, евро, фунтов или швейцарских франков. А с 30 июня плату за хранение долларов, евро, фунтов стерлингов, швейцарских франков и японских иен ввел Райффайзенбанк. Речь, правда, шла только о текущих счетах — не о накопительных или вкладах. Для сумм же свыше порога в 5 тыс. у. е. на текущих счетах комиссия составит 2,4% годовых. Правда, ЦБ уже обещал проверить «Тинькофф» и «Райф» на соблюдение законов.

Росбанк с 4 июля также введет комиссию в 6% для действующих счетов в долларах или евро, превышающих 10 тысяч. При этом банк предлагает клиентам перевести свою западную валюту в юани по «хорошему курсу». Недавно появлялись похожие новости об «Уралсибе» и «Авангарде».

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По закону банки обязаны выплачивать клиентам проценты по вкладам, то есть отрицательных ставок для депозитов быть не должно. Однако для обычных счетов это возможно. Но что вынуждает банки, по сути, заставлять людей забирать иновалюту или переводить ее в рубли?

Иновалюта уже не выгодна

Доллары, евро и фунты из-за санкций нельзя никуда инвестировать без риска их заморозки. И активы, которые просто лежат на балансе банка и ничего не зарабатывают, ему не нужны, говорит независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

Эти валюты вообще сейчас превратились для банков в какую-то древнюю мотыгу, которая гораздо менее удобна, чем современная тяпка. Да, они есть, с ними можно как-то работать. Но кроме них есть более удобные средства — валюты других государств, которыми можно расплачиваться, — сказал NEWS.ru Шабанов.

По его мнению, дело не только в санкциях к отдельным банкам. Ограничения давно вводят против страны в целом и, соответственно, против всего банковского сектора.

Шабанов и сотрудник аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский сходятся в том, что банки не пытаются привлекать и рубли. По мнению Рогачевского, сейчас банковский сектор в целом перенасыщен дешевыми деньгами и они ему не нужны.

Ограничения ЦБ

Еще в мае глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о необходимости освобождения российских банков от долларов. Предложение было обосновано предупреждением о волатильности курса. И действительно, последующее укрепление рубля обесценило бы банковские резервы. Однако предупреждение Набиуллиной касается рисков для банков, граждане же вправе распоряжаться своими сбережениями сами, и это не касается напрямую опасений ЦБ.

Впоследствии ЦБ предупредил россиян, что российские банки будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций и могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов. Также ЦБ опубликовал отчет, в котором говорится, что «валютизация» депозитов сейчас создает дополнительные риски для российских банков.

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При этом Банк России еще 4 марта объявил о временном смягчении ограничений для банков, если у них превышены лимиты по открытым валютным позициям (ОВП). Так ЦБ ослабил контроль валютных счетов российских банков, чтобы помочь им в период санкций. И сегодня регулятор продлил послабления сразу до конца года. Правда, с оговоркой, что «банкам необходимо формировать и реализовывать планы по выходу из послабления. Одновременно банкам не следует увеличивать ОВП относительно позиций на 1 июля 2022 года при несоблюдении лимитов на указанную дату». То есть, с одной стороны, Банк России ослабил регулирование валютных счетов банков, а с другой — предупредил о рисках «валютизации».

Денежные потоки в банках

Интересно, что в мае россияне вновь понесли в банки валюту: остатки по валютным вкладам и счетам выросли на $2,2 млрд после падений на $9,8 млрд в марте и $0,2 млрд в апреле.

Рост валютных размещений физлиц, вероятно, связан с конвертацией рублевых средств на фоне существенного укрепления рубля к доллару и евро (то есть стало выгодно покупать подешевевшую иновалюту. — NEWS.ru). А также со снижением ставок по рублевым вкладам, — предположили в отчете ЦБ.

А прирост рублевых остатков на банковских счетах и вкладах россиян составил 98 млрд руб., резко сократившись по сравнению с апрелем (тогда в банки принесли 1,3 трлн руб.) и мартом (582 млрд руб.). Таким образом, валютные счета в мае росли активнее рублевых.

Теперь же введение банками комиссий за хранение долларов и евро вряд ли смотивирует граждан приносить туда иновалюту. Да и банковских предложений для этого становится все меньше.