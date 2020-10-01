Российская нефть Urals в сентябре подешевела в полтора раза

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Российская марка экспортной нефтяной смеси Urals в сентябре подешевела на 8% по отношению к августу и на 33% к сентябрю прошлого года — до $40,91 за баррель.

Средняя цена на нефть марки Urals в сентябре 2020 года сложилась в размере $40,91 за баррель, что в 1,5 раза ниже, чем в сентябре 2019 года ($61,06 за баррель), — цитирует РИА Новости сообщение Минфина.

В августе Urals торговалась в среднем по $44,51 за баррель. За девять месяцев текущего года средняя цена этой нефтяной смеси составила $40,84 за баррель, тогда как в этом же периоде прошлого года она оценивалась в $64,15 за баррель.

Как писал NEWS.ru, экспорт российской нефти в денежном выражении в июле 2020 года упал в 2,2 раза по сравнению с июлем прошлого года и на 8,4% по сравнению с июнем — до $4,829 млрд. По данным Федеральной таможенной службы, снижение экспорта в денежном выражении произошло из-за его сокращения в физическом смысле, так как стоимость нефти из РФ в июле, напротив, даже выросла на 5% — до $43,91 за баррель марки Urals. Так, физический экспорт нефти в отчётном месяце упал на 24% год к году и на 14,8% месяц к месяцу — до 17,486 млн тонн на фоне восстановления спроса на внутреннем рынке.