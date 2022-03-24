Росрыболовство предложило ввести регулирование цен на рыбу

Росрыболовство, опасаясь резкого подорожания в рыбной отрасли, обсуждает возможность фиксации стоимости рыбы в рознице. Участники рынка не видят смысла в давлении на рыбодобытчиков, так как после введённого США эмбарго экспорт рыбы может сократиться, а внутренние цены стабилизируются из-за повышенного предложения, пишет «Коммерсант»,

23 марта на совещании у полпреда по Дальневосточному федеральному округу Юрия Трутнева глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил , что агентство прорабатывает с Минпромторгом и отраслевыми ассоциациями фиксацию цен на рыбную продукцию на внутреннем рынке по аналогии с фиксациями цен на сахар и подсолнечное масло. Сообщается, что это связано со значительным ростом цен.

По данным источника в отрасли, на стоимость рыбы на внутреннем рынке влияют экспортные цены. За последний месяц цены на российскую рыбу на внешних рынках выросли на 40%, и рыбодобытчикам выгоднее продавать её на внешние рынки, поясняет управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов. Решением проблемы может стать квотирование экспорта с обязательством поставки на внутренний рынок 20–30% от добываемой рыбы.

Замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников отмечает, что рыба не является продуктом первой необходимости, и цену следует фиксировать только по социальным позициям — на сельдь и скумбрию. В свою очередь глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев отмечает, что экспорт российской рыбы может упасть на фоне санкций США, и часть этого объёма будет переориентирована на внутренний рынок, после чего избыточность предложения позволит рынку самостоятельно отрегулировать цены. Ритейлеры же отмечают, что фиксация цен на рыбу приведёт к росту её стоимости и спекулятивной скупке, как это произошло после фиксации цен на сахар.

Ранее начальник департамента анадромных рыб ВНИРО Альбина Канзепарова отметила, что учёные прогнозируют самый низкий за последние 20 лет объём вылова лососёвых на Дальнем Востоке в 2022 году, при этом реальный вылов может оказаться выше ожидаемого. В свою очередь директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин заявил, что россияне в любом случае не останутся без красной рыбы и красной икры, а за последние 20 лет случались и более пессимистичные прогнозы.