Росатом заключил договор о сотрудничестве с заводом цветных металлов

Фото: Павел Смертин/ИТАР-ТАСС

Производство палладия на ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В. Н.Гулидова»

Госкорпорация Росатом и ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В. Н. Гулидова» (ОАО «Красцветмет») подписали соглашение о сотрудничестве в сфере извлечения редких и редкоземельных металлов, а также разработки новых материалов. Как сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачёв, это позволит к 2030 году войти в ряды мировых технологических лидеров в некоторых сферах.

Реализация дорожной карты «Технологии новых материалов и веществ» — амбициозная задача, решение которой должно к 2024 году сократить технологическое отставание, а к 2030-му — войти в число мировых технологических лидеров по таким направлениям, как полимерные композиционные материалы, аддитивные технологии, редкие и редкоземельные металлы, а также новые конструкционные и функциональные материалы и исходные компоненты и вещества для них, — сказал он.

По словам гендиректора ОАО «Красцветмет» Михаила Дягилева, идёт развитие технологий по производству необходимых для энергоперехода материалов. Он отметил, что их дефицит наблюдается не только в России и будет нарастать.

Ранее сообщалось, что ООО «РЭНЕРА», являющееся интегратором Росатома по системам накопления энергии, совместно с петербургским «Горэлектротрансом» будут сотрудничать в области производства, повторного использования и утилизации тяговых литий-ионных аккумуляторных батарей. Соответствующее соглашение на ПМЭФ подписали генеральный директор энергетической компании Александр Камашев и директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.