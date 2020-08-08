РФ ждёт реакции Амстердама на предложение изменить налоговое соглашение

https://static.news.ru/photo/3a3d1d74-da30-11ea-a320-fa163e074e61_660.jpg Алексей Сазанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия ожидает ответа от Нидерландов на направленные предложения о пересмотре налогового соглашения в ближайшие недели. Об этом заявил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.

В понедельник на этой неделе мы официально направили голландцам предложение о пересмотре соглашения, с тем чтобы выплаты процентов и дивидендов в Голландию также облагались налоговым источником по ставке 15%. Ответа от них ждём в ближайшие недели, — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

5 августа аудиторско-консалтинговая компания KPMG сообщила, что Минфин Нидерландов вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом получил письмо от коллег из России с предложением поднять ставку до 15%.

Двойное налогообложение вызвано тем, что граждане и юрлица должны платить налоги от общемировой прибыли одновременно и по месту своего фактического нахождения, и по месту своего гражданства. Для избегания подобных коллизий государства подписывают соглашения об избежании двойного налогообложения. У России такие договоры заключены с десятками стран.

О пересмотре соглашений заговорили после инициативы президента РФ Владимира Путина. Он предложил все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России за рубеж, обложить налогом в 15%. Законопроект об этом сейчас рассматривается в Госдуме.

В марте Владимир Путин заявил, что Москва может в одностороннем порядке выйти из международных соглашений об избежании двойного налогообложения. Россия готова пойти на такой шаг в отношении тех стран, которые не согласятся с принятыми Кремлём мерами по дивидендам, писал NEWS.ru.