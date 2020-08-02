РФ сохранила в июле добычу нефти на уровне июня в рамках сделки ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/3a80404a-d4e0-11ea-a0da-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО «НК «Роснефть»/facebook.com

Россия в июле 2020 года, соблюдая положения сделки ОПЕК+, сохранила уровень нефтедобычи на уровне июня, передают представители Минэнерго РФ.

В июле Россия, в соответствии с договорённостями ОПЕК +, сохранила добычу нефти на уровне июня. Уровень соответствия будет близок к июньскому значению, — цитирует ведомство ТАСС.

Сделка ОПЕК+ вступила в силу 1 мая 2020 года. Документ предполагает сокращение нефтедобычи странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая – июля. РФ и Саудовская Аравия, согласно договору, снизят добычу чёрного золота на равные доли — 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с.

Соглашение будет действовать два года, но с августа по декабрь 2020-го под сокращение в рамках ОПЕК уже попадёт 7,7 млн б/с, а с января 2021-го до конца апреля 2022-го — 5,8 млн б/с. Пункты сделки могут пересмотреть в декабре 2021 года.

Нефтедобыча и извлечение газового конденсата в РФ в июле 2020-го по сравнению с аналогичным периодом 2019-го упала на 16,2%. Показатель составил 39,63 млн тонн, передаёт Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). С начала 2020-го добыча чёрного золота упала на 6,2%, до 304,3 млн тонн.

Экспорт нефти в страны дальнего зарубежья в июле обвалился на 27% — до 15,72 млн тонн (с начала 2020-го падение на 6,8%, до 134,05 млн т). Поставки ближнему зарубежью в июле увеличились на 1,6% — до 1,49 млн т (с начала 2020-го — снижение на 37,4%, до 6,1 млн т). Транзит нефти в июле показал падение объёма на 4,3%. Показатель составляет 1,66 млн т (с начала года транзит сохранился на уровне 11,3 млн т).

Нефтяные котировки обрушились на 30% 9 марта и с тех пор не могут подняться до прежних показателей. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение о сокращении добычи.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что профильные ведомства прорабатывают возможность хеджирования доходов от экспорта нефти и газа. Речь идёт о фиксировании цены на поставку природных ресурсов на определённом уровне заранее, писал NEWS.ru.