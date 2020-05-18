РФ сняла запрет на совместную перевозку продуктов с другими товарами

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Правительство РФ распорядилось направить Минобороны страны более 1,1 млрд рублей на возведение медицинского центра на 200 коек в Воронеже. В учреждении будут лечиться пациенты с инфекционными заболеваниями.

Кабмин поручил военному ведомству проконтролировать целевое и эффективное расходование средств. Кроме того, кабинет министров принял решение передать готовый медцентр в собственность региона безвозмездно. В апреле 2020 года Минобороны досрочно завершило...