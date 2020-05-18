Экономика

РФ сняла запрет на совместную перевозку продуктов с другими товарами

18:08, 18 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская Федерация отменила требование о раздельной перевозке непродовольственных и продовольственных товаров. Об этом говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии.

В Евразийском экономическом союзе упрощены требования при транспортировке продовольственных пищевых продуктов и непродовольственных товаров. РФ отменила требования о раздельной перевозке такой продукции на внутреннем рынке стран евразийской «пятёрки», — цитирует «Прайм» заявление комиссии.

Требования к перевозке пищевой продукции регулируются техническим регламентом ЕАЭС. Согласно ему, продукты и другие товары могут перевозиться вместе, но не должны воздействовать друга на друга.

По техническому регламенту союза перевозка различных групп продукции одновременно допускается. Но необходимо обеспечить условия, исключающие их соприкосновение, загрязнение и изменение органолептических свойств пищевой продукции, — уточняет ЕЭК.

Таким образом, по мнению департамента функционирования внутренних рынков, Россия предъявляла дополнительные требования к процессу перевозки пищевой продукции.

Наблюдаем последовательную работу коллег из Российской Федерации, направленную на снятие избыточных требований, которые ранее препятствовали взаимной торговле в ЕАЭС. Теперь российские санитарные правила гармонизированы с нормами технических регламентов ЕАЭС, — считает министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.

Ранее NEWS.ru писал, что Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Россельхоз должны подготовить предложения, как исключить поставки санкционных продуктов из стран Евразийского экономического союза в РФ. Поводом для поручения стало обращение зампредседателя Совета Федерации Николая Журавлёва. В письме он уведомил вице-премьера, что агрофирма «Выборжец» пожаловалась на рост поставок шампиньонов из Белоруссии по ценам ниже себестоимости продукции российского производства.

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