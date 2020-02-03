https://static.news.ru/photo/8b07348c-467a-11ea-a537-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, комментируя попадание России на второе место в рейтинге по дешевизне топлива в Европе, отметил, что цены на нефтепродукты внутри страны сдерживаются благодаря применению компенсирующего механизма.

По его словам, государство возмещает нефтяным компаниям недополученные доходы при поставках топлива на внутренний рынок. Однако российским компаниям невыгодно сдерживать цены на бензин и дизель внутри страны. Им выгоднее продавать максимальные объёмы за рубеж.

С 2018 года рост цен на бензин и дизель снизился почти в пять раз: с 9,4% в 2018 году до 1,9% в 2019 году. В 2019 году нефтяным компаниям компенсировалось 75% доходов от продажи бензина и 70% — от дизеля. В 2020 году компенсация составляет 68% при продаже бензина и 60% от продажи дизтоплива. Кроме того, рост цен на топливо внутри РФ ограничивается фактором избыточного производства и сокращением потребительского спроса, — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что у РФ достаточные резервы, накопленные за время высоких цен на энергоносители.

Как писал NEWS.ru, Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива. Это стало возможным после того, как в 2019 году, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась. В абсолютных ценах наиболее низкие цены на бензин показал Казахстан. В пересчёте на российскую валюту цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 27,7 рубля. Россия вторая, с ценой 45,8 рубля за литр. Третьей оказалась Белоруссия, четвёртой — Украина.