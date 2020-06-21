Собянин: ресторанный бизнес в столице заработал на 65%

https://static.news.ru/photo/0d6a0b22-b384-11ea-ab65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ресторанный бизнес после снятия ограничений заработал на 65%. Но и этот факт превзошёл ожидания рестораторов.

О работе ресторанов рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». Градоначальник пояснил, что летние кафе и веранды стали уже неотъемлемой частью городской культуры. Возможно, этим и объясняется быстрое восстановление отрасли после пандемии.

То что происходит, это ожидания выше, чем были у рестораторатов. На сегодняшний день ресторанный бизнес по объёму достиг 65% за последние дни от того, что было до пандемии, — сказал Собянин.

Мэру Москвы уверен, что ресторанный бизнес полностью восстановится уже в ближайшие месяцы. Собянин добавил, что не ожидал такого наплыва людей в кафе и летние веранды. Места в них, особенно в центре, забронированы на месяц вперёд.

Глава правительства столицы признался, что ждал осторожности со стороны посетителей — всё-таки обстановка по коронавирусу пока остаётся тревожной. Он был уверен, что процесс восстановления растянется на месяцы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что траты москвичей после открытия летних веранд при заведениях общепита увеличились незначительно. В первый день они выросли лишь на 10% по сравнению с тратами недельной давности, когда рестораны и кафе работали только навынос.