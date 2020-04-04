Решетников: меры поддержки малого бизнеса очень дорогие

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Российское правительство обсуждает способы поддержки предпринимателей в сфере малого бизнеса, однако эти меры требуют больших затрат. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

В разговоре с главой бизнес-школы «Сколково» Андреем Шароновым он подчеркнул, что такие дискуссии идут постоянно.

Меры очень дорогие. Но точки в этих дискуссиях не поставлены, — приводит его слова ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее российский миллиардер Игорь Рыбаков заявил, что средний, малый и микробизнес перестанут существовать из-за апрельских каникул, которые ввели в связи с пандемией коронавируса.