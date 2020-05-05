Регулятор Техаса отказался ограничивать добычу нефти в штате

https://static.news.ru/photo/09950fb6-8ef3-11ea-b818-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Sue Ogrocki/ТАСС

Железнодорожная комиссия Техаса (Railroad Comission of Texas, RRC, регулятор нефтяной отрасли штата) на заседании 5 мая проголосовала против введения ограничений на добычу нефти.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя RRC Уэйна Крисчена. Предложение об ограничении добычи было отклонено двумя голосами против одного.

В руководство комиссии кроме Крисчена входят Райан Ситтон и Кристи Крэддик. Ситтон предложил сократить нефтедобычу в Техасе на 20% по сравнению с показателями конца 2019 года. Крэддик и Крисчен отвергли предложение.

Как передавал NEWS.ru, Райан Ситтон обсуждал глобальное сокращение нефтедобычи с министром энергетики РФ Александром Новаком.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками.