Реформа ОМС помешала лечению рака в России

Решение властей по остаточному принципу оплачивать из средств обязательного медстрахования (ОМС) химиотерапию на основе дорогих препаратов привело к значительному снижению закупок. Дорогостоящее лечение для большинства пациентов с онкологией стало недоступно. Об этом пишет «Коммерсант».

Из-за новой реформы ОМС полностью прекратились закупки дорогостоящих препаратов в Ивановскую и Мурманскую области, а также в Чечню. В частности, речь идёт и таких лекарствах, как «Торизел» и «Абраксан», которые действенны против агрессивных форм рака. Теперь пациенты вынуждены сами оплачивать лечение, стоимость которого начинается от 200 тысяч рублей.

За первые шесть месяцев 2021 года объём закупок на гостендерах 11 противораковых препаратов, не включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), снизился на 67%, до 647,4 млн рублей, следует из подсчётов Headway Company.

Однако в Минздраве и ФФОМС убеждают, что все вопросы по оплате препаратов, в том числе не входящих в список ЖНВЛП, урегулированы. При этом отмечают, что оплата лечения лекарствами от рака идёт в соответствии с тарифом для «прочих схем терапии».

Ранее стало известно, что 130 стран согласовали международную налоговую реформу. Согласно плану, минимальная ставка единого налога составит 15%.