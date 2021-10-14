Размер материнского капитала будет скорректирован

Размер материнского капитала на 2022 год будет скорректирован. Соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин. Индексация будет происходить по фактической инфляции в первых числах января. Об этом сообщил 14 октября министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передаёт ТАСС.

В соответствии с поручением президента мы его пересмотрим, но для корректировки статьи в законе о бюджете на перспективу требуется изменение в базовом законе о материнском капитале, — сказал Котяков.

По его словам, данные по фактической инфляции будут известны в конце декабря и в этой связи скорректировать размер маткапитала можно будет «в короткие сроки». Котяков напомнил, что руководство Минтруда обсудит индексацию маткапитала с профильным комитетом Госдумы 18 октября.

Ранее сообщалось, что Минтруд должен внимательно и с осторожностью рассмотреть предложение Счётной палаты по расширению возможностей использования материнского капитала в России. Председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко отметила, что главное — избегать злоупотреблений со стороны родителей и не навредить интересам детей.