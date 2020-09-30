Работу газопровода «Северный поток» временно приостановили

Работа газопровода «Северный поток» была временно остановлена для проведения плановых работ.
Поставки газа по трубе прекращены с 07:00 до 19:00 30 сентября,
Также отмечается, что до 07:00 утра 1 октября газопровод будет работать на 50% мощности.
В прошлый раз работа газопровода «Северный поток» останавливалась для ремонтных работ с 14 по 23 июля.
Ранее NEWS.ru писал о том, что 22 сентября «Газпром» возобновил поставки по газопроводу «Сила Сибири» после профилактики.
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