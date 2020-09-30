Работу газопровода «Северный поток» временно приостановили

https://static.news.ru/photo/7780e416-0322-11eb-92fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Работа газопровода «Северный поток» была временно остановлена для проведения плановых работ.

Поставки газа по трубе прекращены с 07:00 до 19:00 30 сентября, сообщает RNS со ссылкой на данные операторов газопровода — компании Nord Stream, Opal и Nel.

Также отмечается, что до 07:00 утра 1 октября газопровод будет работать на 50% мощности.

В прошлый раз работа газопровода «Северный поток» останавливалась для ремонтных работ с 14 по 23 июля.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 22 сентября «Газпром» возобновил поставки по газопроводу «Сила Сибири» после профилактики.