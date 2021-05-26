Путин заявил о восстановлении российской экономики

https://static.news.ru/photo/65d6f38c-be38-11eb-b67d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Макроэкономические показатели свидетельствуют о том, что экономика России постепенно восстанавливается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт ТАСС.

Они объективно говорят о том, что экономика России, несмотря на все сложности, всё-таки постепенно восстанавливается, — сообщил Путин, открывая совещание по экономическим вопросам.

При этом он обратил внимание, что факторы нестабильности всё ещё присутствуют в российской и глобальной экономике, поэтому нужно «постоянно держать руку на пульсе», в оперативном режиме анализировать тенденции деловой активности и оценивать динамику ключевых макроэкономических показателей.

Ранее Всемирный банк опубликовал прогноз о российской экономике, согласно которому в 2021 году уровень бедности в России сократится до 11,4%. В документе также отмечается, что рост ВВП страны в этом году составит 3,2%, согласно предыдущим анализам этот показатель должен был составить 2,9%.

По данным Всемирного банка, худший период кризиса на рынке труда России позади. Так, потери рабочих мест в ряде отраслей промышленности, розничной торговли и индустрии гостеприимства были связаны с введением ограничительных мер из-за коронавируса. Сокращение же занятости в сфере здравоохранения и социального обслуживания в период пандемии может быть вызвано повышением уровня психологической и физической усталости среди работников.