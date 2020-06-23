В России повысят НДФЛ на доход более 5 млн рублей в год до 15%

https://static.news.ru/photo/0e0e6d5a-b561-11ea-8ccc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 23 июня в рамках видеообращения к гражданам страны заявил о повышении подоходного налога для физических лиц, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год. Ставка НДФЛ для указанной категории россиян поднимется до 15% с 13% после 1 января 2021 года.

Трансляция выступления главы государства ведётся на телеканале «Россия 24».

Путин напомнил, что с 2001 года в стране действует плоская шкала подоходного налога. Это значит, что люди с разным уровнем заработка платят одни и те же 13%. На первый взгляд, заметил глава государства, это выглядит как что-то несправедливое. Однако с введением плоской шкалы НДФЛ собираемость налога увеличилась, причём увеличилась значительно. После этого государство получило возможность направлять дополнительные деньги на решение социальных задач. Поэтому становится ясно, что справедливость не при чём.

Президент заметил, что в настоящее время с помощью цифровых технологий и нового уровня администрирования появилась возможность направлять дополнительные средства на решение значимых для общества задач. В связи с этим Путин сообщил о повышении НДФЛ для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год. За каждые 12 месяцев с повышенного НДФЛ в бюджет будет выручаться 60 млн рублей.

Эти средства предлагаю, как говорят специалисты, «окрасить», защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжёлыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций, — заявил президент.

Он также уточнил, что все действующие программы лечения будут сохранены, а указанные 60 млн пойдут к ним «плюсом». Кроме того, российский лидер сказал, что решения об использовании этих денег будут прозрачными и открытыми. И принимать их смогут исключительно врачи, общественные деятели, люди, которые всю жизнь посвятили помощи больным детям, то есть граждане, имеющие на это моральное право.

Обращение Путина было назначено на 15:00, однако несколько раз переносилось. С начала эпидемии коронавируса Путин выступал с обращениями к народу уже пять раз. Последний раз это произошло 28 апреля перед совещанием с главами регионов по ситуации с COVID-19. На этот раз глава государства в своём обращении затронул темы коронавируса и экономики. В частности, он сообщил о повышении НДФЛ для зарабатывающих более 5 млн рублей в год.

15 июня Путин обсудил с правительством и главами профильных ведомств реализацию мер поддержки экономики и социальной сферы. Совещание прошло в онлайн-режиме. Оно было посвящено мерам по стабилизации и поддержке рынка труда и семей с детьми, а также по поддержке предприятий и индивидуальных предпринимателей, строительной отрасли и льготной программы ипотечного кредитования.

Подоходный налог стал основным видом прямых налогов. Он исчисляется в процентах от совокупного дохода физических или юридических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов. В России ставка НДФЛ равна 13%.

Как ранее передавал NEWS.ru, Владимир Путин в ходе своего телеобращения к россиянам предложил сохранить доплаты для соцработников. Люди продолжат получать деньги до 15 сентября.