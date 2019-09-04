https://static.news.ru/photo/4e5ba4be-cf10-11e9-a7f0-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к главе «Аэрофлота» Виталию Савельеву, отметил, что рост цен на авиабилеты в России в этом году опережает инфляцию.
Виталий, больше инфляции — 7% рост, — цитирует ТАСС Путина.
Увеличение стоимости авиабилетов на 7% на Восточном экономическом форуме озвучила начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.
Как писал News.ru, специалисты Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта рассказали, как подорожание керосина скажется на стоимости перелётов для россиян. Заместитель исполнительного директора Ассоциации Борис Шокуров полагает, что рост цен на авиабилеты по итогам 2019 года составит около 9–10%. С Шокуровым согласны и в ВШЭ, и в ГосНИИ гражданской авиации. Среди причин подорожания эксперты называют увеличение стоимости топлива и рост тарифов на аэропортовое обслуживание. Цена авиатоплива составляет в среднем треть стоимости билета.