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Федеральная налоговая служба в ближайшее время получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год. Ранее обмен информацией откладывался из-за риска утечки данных.

Первый автоматический обмен финансовой информацией между Россией и Швейцарией намечен на эту осень, — цитирует РБК доклад правительства Швейцарии. Государственный секретариат по международным финансам Швейцарии считает, что в настоящее время...