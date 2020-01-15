https://static.news.ru/photo/c5d57328-3782-11ea-95a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ключевой задачей, стоящей перед правительством и Центробанком, является формирование условий для существенного роста реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Опираясь на устойчивый макроэкономический фундамент, нужно создать условия для существенного повышения реальных доходов граждан, — отметил он.

Ранее NEWS.ru писал, что российский лидер назвал уровень инфляции по итогам 2019 года. По его словам, она составила 3%, что ниже ориентира в 4%.