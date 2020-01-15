Ключевой задачей, стоящей перед правительством и Центробанком, является формирование условий для существенного роста реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Опираясь на устойчивый макроэкономический фундамент, нужно создать условия для существенного повышения реальных доходов граждан, — отметил он.
Ранее NEWS.ru писал, что российский лидер назвал уровень инфляции по итогам 2019 года. По его словам, она составила 3%, что ниже ориентира в 4%.
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