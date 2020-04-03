Путин: РФ готова сократить добычу нефти

https://static.news.ru/photo/5526b834-75cc-11ea-98f8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию на рынке нефти, отметил, что низкие цены на чёрное золото самым негативным образом влияют на экономику.

Россия считает необходимым объединить усилия, готова к взаимодействию с США, чтобы сбалансировать рынок и сократить добычу, — заявил глава государства.

По его словам, РФ всегда выступала за долгосрочную стабильность на энергетическом рынке. Однако нынешняя ситуация вызывает тревогу.

Кроме того, Путин считает, что в будущем из-за ситуации на рынке нефти можно столкнуться с её дефицитом.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса.

1 апреля прекратило действовать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Ряд стран во главе с Саудовской Аравией уже объявили о планах нарастить производство. Если они это сделают, уже переполненный рынок сырья может принять ещё несколько миллионов баррелей в сутки, предупреждают аналитики. Единственное, что способно остановить нефтяников, — низкая стоимость энергоносителей: ведь в случае наращивания добычи цены упадут ещё сильнее, объяснили эксперты.

2 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, а тот — с президентом РФ Владимиром Путиным о цене на нефть. Американский лидер ожидает, что Эр-Рияд сократит добычу чёрного золота, писал NEWS.ru.