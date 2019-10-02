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Президент России Владимир Путин заявил, что правительство Дании подвергается сильному давлению в вопросе разрешения на строительство «Северного потока — 2».

Дания подвергается сильному давлению. Это от неё зависит, сможет она проявить свою независимость и показать, что обладает суверенитетом, или нет. Если нет — есть другие маршруты, — отметил российский лидер...