Российская Федерация готова на год продлить контракт с Украиной на транзит газа, если не будет подписан новый договор, заявил российский лидер Владимир Путин.
Мы готовы продлить на какое-то время, скажем, на год существующий контракт на прокачку, — сказал политик на форуме «Российская энергетическая неделя».
Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что украинская сторона на предстоящих в четверг в Брюсселе трёхсторонних консультациях (РФ — ЕС — Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет, писал News.ru.
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